» » Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Сегодня, 10:19 citynews.net.ua | Напечатать

Российские оккупанты в Донецке планируют новый закон о пересечении линии разграничения с Украиной — введут пропуска с фото и отпечатками пальцев.

В ТКГ не исключают, что аналогичный «нормативный акт» разрабатывается и российскими оккупантами для Луганской области.

Как сообщили в представительстве украинской делегации в ТКГ, так называемый «документ» будет называться законом ДНР «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина».

Украинская делегация отмечает, что в оккупанты завершат процесс межведомственного согласования этого «закона» 3 марта.

Он будет предусматривать введение разрешительной процедуры на выезд лиц из оккупированных районов, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд в/из «ДНР».

В частности, пересечение линии разграничения при выезде физических лиц и транспортных средств с оккупированными районами будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного «органами внутренних дел ДНР». Он будет выдаваться лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев.

Отмечается, что обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей.

Кроме этого, при следовании за пределы оккупированных районона транспортном средстве пропуск также оформляться и на это транспортное средство.

Рассмотрение заявлений на получение пропусков «органами внутренних дел ДНР» проводится в течение 15 суток со дня ходатайства (в экстренных случаях — в течение суток).

При въезде через линию разграничения человека, которому раньше не оформлялся пропуск для выезда или срок его действия истек, на временном пункте контроля «должностными лицами ОВД» проводится проверка мобильного телефона, дактилоскопическая регистрация и фотографирования физического лица.

Украинская сторона отметила, что Россия продолжает создавать искусственные преграды, чтобы изолировать жителей ТОТ от териториӥ Украины, которая контролируется правительством.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:01

В Луганской области новые военно-гражданские администрации получили руководителей

Сегодня, 10:19

Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Сегодня, 10:12

В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

Сегодня, 10:04

Российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

Вчера, 16:50

В Северодонецке пытались зарезать полицейского при проверке документов

Вчера, 15:06

Кравчук заявил протест РФ из-за «разрешения на ведение предупредительного огня» по позициям ВСУ

Вчера, 15:03

В оккупированном Луганске Артемовский район останется без воды 4 марта

Вчера, 13:04

Семьям пленников российских террористов выплатят по 100 тысяч гривень

Вчера, 12:09

Российские террористы вышли из перемерия и готовят обстрелы позиций ВСУ в Донецкой области

Вчера, 11:38

Почтовая марка «Казаки» с дополненной реальностью признана лучшей в 2020 году

Вчера, 10:49

В Луганской области налоговики занялись торговцами фальсифицированным алкоголем в интернет

Вчера, 10:44

В Станице Луганской задержали бывшего российского террориста

Новости Украины:

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня