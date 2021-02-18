Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Российские оккупанты в Донецке планируют новый закон о пересечении линии разграничения с Украиной — введут пропуска с фото и отпечатками пальцев.

В ТКГ не исключают, что аналогичный «нормативный акт» разрабатывается и российскими оккупантами для Луганской области.

Как сообщили в представительстве украинской делегации в ТКГ, так называемый «документ» будет называться законом ДНР «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина».

Украинская делегация отмечает, что в оккупанты завершат процесс межведомственного согласования этого «закона» 3 марта.

Он будет предусматривать введение разрешительной процедуры на выезд лиц из оккупированных районов, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд в/из «ДНР».

В частности, пересечение линии разграничения при выезде физических лиц и транспортных средств с оккупированными районами будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного «органами внутренних дел ДНР». Он будет выдаваться лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев.

Отмечается, что обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей.

Кроме этого, при следовании за пределы оккупированных районона транспортном средстве пропуск также оформляться и на это транспортное средство.

Рассмотрение заявлений на получение пропусков «органами внутренних дел ДНР» проводится в течение 15 суток со дня ходатайства (в экстренных случаях — в течение суток).

При въезде через линию разграничения человека, которому раньше не оформлялся пропуск для выезда или срок его действия истек, на временном пункте контроля «должностными лицами ОВД» проводится проверка мобильного телефона, дактилоскопическая регистрация и фотографирования физического лица.

Украинская сторона отметила, что Россия продолжает создавать искусственные преграды, чтобы изолировать жителей ТОТ от териториӥ Украины, которая контролируется правительством.