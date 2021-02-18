» » В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

Сегодня, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

3 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 53 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли сразу 7 человек.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15119 заболевших COVID-19, умерли от осложнений - 470 человек.

Наибольший уровень заболеваемость сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск.

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 057 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3271 больного, умерли 194 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 868 Житомирской - 888, Винницкой - 827, Ивано-Франковской - 776, Закарпатской - 679 и Черновицкой - 626 областях.

Судя по статистике в Украине началась третья волна пандемии, основным катализатором которой стали рождественские каникулы и работающие во время январского локдауна курорты в прикарпатских областях, где практически отсутствовали ограничения на работу отелей и ресторанов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:01

В Луганской области новые военно-гражданские администрации получили руководителей

Сегодня, 10:19

Российские террористы готовят новые правила въезда в-из Украины - с отпечатками пальцев и разрешением за 2 недели

Сегодня, 10:12

В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

Сегодня, 10:04

Российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

Вчера, 16:50

В Северодонецке пытались зарезать полицейского при проверке документов

Вчера, 15:06

Кравчук заявил протест РФ из-за «разрешения на ведение предупредительного огня» по позициям ВСУ

Вчера, 15:03

В оккупированном Луганске Артемовский район останется без воды 4 марта

Вчера, 13:04

Семьям пленников российских террористов выплатят по 100 тысяч гривень

Вчера, 12:09

Российские террористы вышли из перемерия и готовят обстрелы позиций ВСУ в Донецкой области

Вчера, 11:38

Почтовая марка «Казаки» с дополненной реальностью признана лучшей в 2020 году

Вчера, 10:49

В Луганской области налоговики занялись торговцами фальсифицированным алкоголем в интернет

Вчера, 10:44

В Станице Луганской задержали бывшего российского террориста

Новости Украины:

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня