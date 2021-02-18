В Луганской области за сутки 7 человек умерли от COVID-19

3 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 53 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли сразу 7 человек.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15119 заболевших COVID-19, умерли от осложнений - 470 человек.

Наибольший уровень заболеваемость сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск.

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 057 новых случаев COVID-19, госпитализировали 3271 больного, умерли 194 пациентов.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 868 Житомирской - 888, Винницкой - 827, Ивано-Франковской - 776, Закарпатской - 679 и Черновицкой - 626 областях.

Судя по статистике в Украине началась третья волна пандемии, основным катализатором которой стали рождественские каникулы и работающие во время январского локдауна курорты в прикарпатских областях, где практически отсутствовали ограничения на работу отелей и ресторанов.