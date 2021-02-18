Российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

3 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинские позиции российские террористы обстреляли из стрелкового оружия.

В Луганской области, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.