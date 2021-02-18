В оккупированном Луганске Артемовский район останется без воды 4 марта

Из-за ремонтных работ временно будет приостановленно водоснабжение по некоторым адресам Артемовского района Луганска 4 марта.

С 9.00 до 23.00 4 марта будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по адресам: квартал Луганский, квартал Щербакова, средняя школа №45, детский сад №69, Дом-интернат №1, спортивный интернат, а также по улицам: Геологическая, Международная, Стаханова, Очаковская, Шахтерская, Новошахтная, 300 лет Воссоединения, Хмельницкого, Нечуй-Левицкого, Патона, Горная, Тарасовская, Разина, Котовского, Грабовского, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Потемкина, 2-я Известковая, Короленко, Декабристов, Сорокина, Мухина, Совхозная, 2-я Краснознаменная, Алчевская, Жуковского, Щорса. Водоснабжение в указанный период будет отсутствовать: тупик 1-й Шахтерский, тупики 1-й и 2-й Насосный, тупики 1-й и 2-й Мичуринский, переулок Геологический, переулок Короленко», – говорится в сообщении.

Также на время проведения работ будет сокращена подача воды на кварталы: Заречный, Ольховский, Степной, Мирный, Ленинского комсомола, Героев Сталинграда, Южный, на улицы: Победоносная, Черноморская, Есенина, Онежская, Ангарская, Каспийская, Танковая, Дружбы Народов, Остапа Вишни, Омская, Весенняя, Азовская, Стахановская, Львовская, Фадеева, а также на переулки: Танковые, Каспийские, Онежские, Омские.

Ориентировочно водоснабжение утром будет осуществляться с 6.00 до 9.00, а вечером с 19.00 до 21.00.