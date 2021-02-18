Семьям пленников российских террористов выплатят по 100 тысяч гривень

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту на заседании 2 марта приняла решение о выделении материальной помощи семьям 12-ти украинских граждан, находящихся в плену у российских террористов и осужденных по вымышленным обвинениям.

Семьи пленников российских террористов получат материальную помощь по 100 000 гривень.

На первом заседании Комиссии в 2021 году было принято решение о выделении 1,2 млн гривень на выплаты.

По результатам четырех заседаний в 2020 году, такую ​​помощь от государства получили 116 семей. Общая сумма выплат составляет 11,6 млн гривень.

В сентябре 2020 Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту.