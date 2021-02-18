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Почтовая марка «Казаки» с дополненной реальностью признана лучшей в 2020 году

Сегодня, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

Украинцы и ценители филателии из других стран определили победителей народного конкурса «Лучшая почтовая марка Украины-2020». Победителей голосования Укрпочта объявила 1 марта - в день рождения почтовых марок современной Украины.

Лучшей почтовой миниатюрой стала первая украинская марка с дополненной реальностью «Казаки». Второе и третье место по количеству голосов соответственно получили марка «Замок Шенборнов» из серии «Национальные меньшинства в Украине» и марка «Передовая».

Лучший почтовый блок - «Маяки Украины», а лучший марковый лист - «Витражи старого Львова».

В определении лучших почтовых выпусков 2020 приняли участие 660 респондентов. Они выбирали лучшие среди 31 художественной марки, 6 почтовых блоков и 3 марочных листов, введенных Укрпочтой в обращение в прошлом году.

Голосование в конкурсе «Лучшая почтовая марка 2020 года» продолжалось 1-19 февраля 2021 на официальной странице Укрпочты в Facebook и на сайте компании.

Марку с дополненной реальностью «Казаки» Укрпочта выпустила в партнерстве с компанией Art Nation. На знаках почтовой оплаты изображены любимые для многих поколений украинский герои мультсериала «Казаки» - Глаз, Играй и Тур.

Почтовый блок «Маяки Украины» продолжает начатую в 2009-2010 годах серию почтовых марок. На марках выпуска изображен Станислав-Аджигольский Задний маяк, расположенный на Херсонщине вблизи с. Рыбацкое, маяк Бирючий на одноименном острове в Херсонской области, маяк на о. Змеиный в Черном море (Одесская область), а также три крымских маяка - Ильинский (на мысе Святого Ильи), Меганомский (на мысе Меганом) и Евпаторийский маяк в Каламитском заливе.

Сюжетами марочного листа «Витражи старого Львова» стали 7 фрагментов цветных витражей, украшающих окна сакральных сооружений города Льва, а именно: костелов Доминиканского и святого Антония, Успенской церкви, Армянского и Латинского соборов, а также бывшего Краковского отеля, в настоящее время здесь размещается Апелляционный суд.

В конкурсе «Лучшая почтовая марка 2019» победителями стали почтовая марка «Слава Украине!», Почтовый блок «Мезинский национальный природный парк» и марочный лист «Веселых праздников!».


1 марта 1992 независимая Украина получила первые почтовые марки - «100-летие первопоселения украинцев в Канаде» и «500 лет украинского казачества». На них впервые появилась надпись «Почта Украины» вместо аббревиатуры СССР. И 1 марта стало днем ​​рождения почтовых марок современной Украины.

Всего за годы независимости Укрпочта выпустила около 2000 марок, почтовых блоков и марочных листов.


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