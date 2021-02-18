В Луганской области налоговики занялись торговцами фальсифицированным алкоголем в интернет

Сотрудниками налоговой милиции Луганской области, в рамках операции «Спирт», которая началась 1 февраля текущего года, а также с целью предотвращения и противодействия незаконной реализации подакцизных товаров через интернет, раскрыто 10 фактов незаконного хранения и реализации товаров акцизной группы.

Значительная часть обнаруженного нелегального алкоголя и спирта реализовывалась на территории Луганской области с помощью сети Интернет. Принятыми с начала операции мерами, обнаружено и изъято из незаконного оборота 1600 литров алкогольных напитков и спирта на общую сумму более 350 тыс. гривень, а также заблокировали 2 веб-ресурса, с помощью которых на территории области распространялся фальсификат.

В отношении правонарушителей, отдельно по каждому факту, составлены административные протоколы по ст. 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и ст.177-2 КУоАП (изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий).

Главное управление ДФС в Луганской области предупреждает, что фальсифицированные алкогольные напитки, произведенные из недоброкачественного сырья, опасные для жизни и здоровья.