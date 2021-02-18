В Станице Луганской задержали бывшего российского террориста

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований, причастного к боевым действиям против сил АТО. По оперативным данным, злоумышленник транспортировал боевиков на позиции для обстрела украинских военных.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, что житель Станицы Луганской в 2014 году присоединился к НЗФ. Среди прочего, его привлекали к дежурству на незаконных блокпостах боевиков.

Также он обеспечивал пропускной режим на въезде в временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



