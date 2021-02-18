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В ГБР рассказали о следствии по делу взрыва артиллерийских складов в городе Сватово

Сегодня, 10:29 citynews.net.ua | Напечатать

В ГБР рассказали о расследовании обстоятельства взрывов на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) Вооруженных Сил Украины сектора «А»,  в Сватово Луганской области, которые произошли 29 октября 2015 года.

В результате взрывов погибли 1 гражданское лицо, 3 военнослужащих ВСУ, уничтожено ракет и боеприпасов на сумму 134 млн. 237 тыс. Грн (ч. 3 ст. 258 УК Украины - террористический акт, ч. 3 ст. 426 УК Украины - умышленное невыполнение военным служебным лицом действий по сохранению военного имущества), ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе) УК Украины).

В рамках досудебного расследования следователями ГБР:

  • допрошено более 310 свидетелей;
  • истребовано документы из штаба АТО, Генерального штаба ВС Украины, ГУР МОУ, Вооружение ВСУ, других учреждений и организаций;
  • проведено более 150 осмотров места происшествия, документов, вещественных доказательств, среди них - обзор местности Сватовского района о возможности альтернативного расположения боевых машин;
  • назначено и проведено более 3000 судебных экспертиз (судебно-медицинские - 22, биологические - 4, криминалистические - 4, компьютерно-технические - 2, строительно-технические - более 3000, пожарно-взрывотехнические - 1 (+ 1 дополнительная комплексная комиссионная ), военные - 3 проведения, 3 дополнительные военные комплексные комиссионные (1 завершена), товароведные военного имущества - 1, экологические - 1);
  • направлено более 50 поручений в порядке ст. 40 УПК Украины о проведении гласных и негласных следственных (розыскных) действий и радиоразведки (установлено местонахождения ответственных военнослужащих)
  • проведено более 20 временных доступов к вещам и документам;
  • проведено 4 следственных экспериментах;
  • осуществлен поиск и получение из архива МОУ почти всех военных руководящих документов, касающихся оборудования и функционирования склада РАО, правил хранения военного имущества, должностные обязанности руководителей сектора А и его заместителей и других военнослужащих.

По результатам отработки выдвинутых версий, с учетом полученных доказательств, следствие пока склонно к таким выводам относительно обстоятельств события: Зажигательное устройство (с большой вероятностью ЗМК-1 - температура горения 2 000-2 500 °), выпущенное вероятно с применением неустановленного беспилотного летательного устройства, попало в капонир № 3 с боеприпасами ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасы для БМ «Град») между ящиками с ними.

Личный состав сразу начал тушить огонь. Через некоторое время ими был сделан вывод, что огонь ликвидирован, в связи с чем они начали ликвидацию аналогичного источника огня в другом месте. Однако огонь с первого места начал гореть интенсивнее, после чего произошла детонация боеприпасов.

Согласно заключению пожарно-технической экспертизы - сначала взорвался склад, потом все остальное. Уничтожение имущества, связано непосредственно со взрывами.

В результате предварительного расследования следователями ГБР в феврале 2021 сообщено о подозрении первым двум лицам за совершение военных уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 425 УК Украины


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В ГБР рассказали о следствии по делу взрыва артиллерийских складов в городе Сватово » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня