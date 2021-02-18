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В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

За 2 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случая COVID-19. 

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15066 заболевших COVID-19, умерли от осложнений коронавируса - 463 человека.

В Украине 2 марта диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 7232 заболевшим, госпитализировали 3 486 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли 185 человека, выздоровели 5 118 человека.

Больше всего случаев COVID-19 во вторник подтвердили в Киеве - 655, Ивано-Франковской - 640, Винницкой - 577, Черновицкой - 495 и Закарпатской - 479 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали  у 1 364 705 человек, из них 1 182 036 человек выздоровели, 26 397  заболевших умерли от осложнений.


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