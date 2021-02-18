За 2 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случая COVID-19.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15066 заболевших COVID-19, умерли от осложнений коронавируса - 463 человека.

В Украине 2 марта диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 7232 заболевшим, госпитализировали 3 486 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли 185 человека, выздоровели 5 118 человека.

Больше всего случаев COVID-19 во вторник подтвердили в Киеве - 655, Ивано-Франковской - 640, Винницкой - 577, Черновицкой - 495 и Закарпатской - 479 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 1 364 705 человек, из них 1 182 036 человек выздоровели, 26 397 заболевших умерли от осложнений.