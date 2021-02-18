За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек

В Луганской области от COVID-19 вакцинировано 180 человек. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, отвечая на вопросы журналистов.

«В Луганской области уже провакцинировано 180 человек. До конца суток количество людей, которых прививают, увеличится, - подчеркнул он. - Важно, что на сегодня в области не зафиксировано ни одного случая, который мог бы свидетельствовать об аллергических реакциях».

Юрий Стогниев напомнил, что вакцинация является добровольным, и отметил, что в лист ожидания может записаться каждый гражданин Украины.

Так, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины разработана дорожная карта вакцинации от COVID-19 - процесс разделен на пять этапов.

Сейчас идет первый этап, во время которого прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей почтенного возраста, военнослужащие ООС.

На втором - все остальные медработники и граждане старше 80 лет.

То есть, именно с этого периода начнут вакцинировать по предварительной записи.

Следует отметить, что со вчерашнего дня в Украине заработал онлайн-сервис записи в очереди вакцинации против COVID-19. Почти 45 000 украинцев уже выразили желание получить прививку, воспользовавшись предварительной записью.

В частности, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалось 5280 человек, из контакт-центр Министерства здравоохранения - 671 человек, через портал Действие - 38531 человек.