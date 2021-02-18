» » За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек

За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек

Сегодня, 16:18 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области от COVID-19 вакцинировано 180 человек. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев, отвечая на вопросы журналистов.

«В Луганской области уже провакцинировано 180 человек. До конца суток количество людей, которых прививают, увеличится, - подчеркнул он. - Важно, что на сегодня в области не зафиксировано ни одного случая, который мог бы свидетельствовать об аллергических реакциях».
Юрий Стогниев напомнил, что вакцинация является добровольным, и отметил, что в лист ожидания может записаться каждый гражданин Украины.

Так, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины разработана дорожная карта вакцинации от COVID-19 - процесс разделен на пять этапов.

Сейчас идет первый этап, во время которого прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей почтенного возраста, военнослужащие ООС.

На втором - все остальные медработники и граждане старше 80 лет.

То есть, именно с этого периода начнут вакцинировать по предварительной записи.

Следует отметить, что со вчерашнего дня в Украине заработал онлайн-сервис записи в очереди вакцинации против COVID-19. Почти 45 000 украинцев уже выразили желание получить прививку, воспользовавшись предварительной записью.

В частности, через портал vaccination.covid19.gov.ua записалось 5280 человек, из контакт-центр Министерства здравоохранения - 671 человек, через портал Действие - 38531 человек.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:18

За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек

Сегодня, 15:36

В Счастье президенты Украины и Европейского совета сделали заявление для прессы - видео

Сегодня, 15:26

На 7 году войны лица имеющие доступ к гостайне продолжают кататься в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 14:35

Гармаш: ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана «республик Донбасса»

Сегодня, 13:44

В Луганской области полиция изъяла 400 грамм амфетамина и мефедрона

Сегодня, 13:08

Зеленский показательно вакцинировался индийской вакциной в Северодонецком госпитале

Сегодня, 11:00

ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области

Сегодня, 10:40

За 1 марта в Луганской области вакцину от коронавируса получили всего 70 человек

Сегодня, 10:08

Президент Европейского совета посетит Донбасс

Сегодня, 10:04

В Луганской области выявлено 32 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:51

За сутки на Донбассе 7 обстрелов и 9 раненых бойцов ВСУ

Вчера, 18:04

В Украине решили прививать общественных деятелей остатками вакцины против COVID-19 для популяризации

Новости Украины:

Вчера, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

Вчера, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

Вчера, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

Вчера, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

Вчера, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня