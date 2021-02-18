На 7 году войны лица имеющие доступ к гостайне продолжают кататься в оккупированные Луганск и Донецк

Как секретоносителю пересечь линию разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей? До сегодняшнего дня как и обычному гражданину - получив пропуск в электронном реестре. Как будто нет десятков случаев вербовки украинских граждан российскими спецслужбами и семи лет войны с РФ.

До сих пор лицо, имеющее допуск и доступ к государственной тайне, может поехать на временно оккупированную территорию Луганской или Донецкой областей чтобы посетить родственников или проверить состояние оставленного там жилья.

В пресс-службе 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях рассказали, что секретоносители, как и другие граждане, имеют право въезжать в ОРДЛО, но для них предусмотрены отдельные ограничения.

Согласно п. 16 Постановления Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий», лицам, имеющим допуск и доступ к государственной тайне, может быть предоставлено одноразовое разрешение по решению руководителя координационного центра Объединенных сил.

Основанием для выдачи разрешения ходатайства руководителя соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, в котором такому лицу предоставлен допуск и доступ к государственной тайне.

В исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) разрешение физическому лицу может быть предоставлено в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства, по решению руководителя координационного центра или координационной группы.

После принятия решения о предоставлении разрешения физическому лицу, координационный центр включает его в электронный реестр не позднее чем в течение трех рабочих дней и подают Администрации Госпогранслужбы.

СБУ обращает внимание секретоносителям на то, что их выезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будет осуществляться исключительно на основании одноразовых разрешений.

Ранее предоставленные этим лицам многократные пропуски в ближайшее время будут отменены.

Принимая решение о выезде на временно оккупированную территорию, граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны помнить, что они вызывают особый интерес вражеских спецслужб. Чтобы склонить секретоносителя к государственной измене, враг создает искусственные компрометирующие ситуации, прибегает к угрозам и шантажу.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, гражданин, не поступил на исполнение преступного задачи иностранной спецслужбы никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании, освобождается от уголовной ответственности.



