Гармаш: ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана «республик Донбасса»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на сегодняшних переговорах подверглась давлению со стороны представителя ОБСЕ. В частности, он настаивал на обсуждении мирного плана, предложенного оккупантами.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

По его словам, на заседании политической подгруппы дали слово так называемым «экспертам» из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

«За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение минских соглашений», — добавил Гармаш.