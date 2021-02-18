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В Луганской области полиция изъяла 400 грамм амфетамина и мефедрона

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Луганской области выявили и задержали местного жителя со значительной партией психотропных веществ - амфетамина и мефедрон. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские выявили 21-летнего жителя Северодонецка  при получении в почтовом отделении в с. Новая Астрахань посылки, в которой полицейские обнаружили особо опасные психотропные вещества общим весом 400 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Он уже был ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. После объявления ему о подозрении в совершении преступления, следователи при поддержке прокуратуры будут ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения.


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