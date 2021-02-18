» » ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области

ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Температурные показатели в Луганской области сейчас почти круглосуточно - плюсовые и лед на водоемах становится тонким и хрупким.

2 марта, учитывая высокую вероятность несчастных случаев на льду, специалисты Рубежанского городского управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области провели рейд по побережью озера Песочное и пообщались с гражданами.

Спасатели призвали их воздержаться от выхода на ненадежный лед и рассказали, что делать, если человек все же оказался в воде, как спастись самому и как оказать помощь другим.

Если лед под ногами начал трещать, ни в коем случае нельзя продолжать движение вперед, а отходить медленно, не отрывая ступни.

Заядлым рыбакам были розданы листовки-памятки с напоминанием, что зимний отдых на водоеме требует особо строгого соблюдения правил безопасности.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:18

За 2 дня в Луганской области вакцинировали всего 180 человек

Сегодня, 15:36

В Счастье президенты Украины и Европейского совета сделали заявление для прессы - видео

Сегодня, 15:26

На 7 году войны лица имеющие доступ к гостайне продолжают кататься в оккупированные Луганск и Донецк

Сегодня, 14:35

Гармаш: ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана «республик Донбасса»

Сегодня, 13:44

В Луганской области полиция изъяла 400 грамм амфетамина и мефедрона

Сегодня, 13:08

Зеленский показательно вакцинировался индийской вакциной в Северодонецком госпитале

Сегодня, 11:00

ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области

Сегодня, 10:40

За 1 марта в Луганской области вакцину от коронавируса получили всего 70 человек

Сегодня, 10:08

Президент Европейского совета посетит Донбасс

Сегодня, 10:04

В Луганской области выявлено 32 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:51

За сутки на Донбассе 7 обстрелов и 9 раненых бойцов ВСУ

Вчера, 18:04

В Украине решили прививать общественных деятелей остатками вакцины против COVID-19 для популяризации

Новости Украины:

Вчера, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

Вчера, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

Вчера, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

Вчера, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

Вчера, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня