ДСНС просит рыбаков воздержаться от выхода на лед водоемов Луганской области

Температурные показатели в Луганской области сейчас почти круглосуточно - плюсовые и лед на водоемах становится тонким и хрупким.

2 марта, учитывая высокую вероятность несчастных случаев на льду, специалисты Рубежанского городского управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области провели рейд по побережью озера Песочное и пообщались с гражданами.

Спасатели призвали их воздержаться от выхода на ненадежный лед и рассказали, что делать, если человек все же оказался в воде, как спастись самому и как оказать помощь другим.

Если лед под ногами начал трещать, ни в коем случае нельзя продолжать движение вперед, а отходить медленно, не отрывая ступни.

Заядлым рыбакам были розданы листовки-памятки с напоминанием, что зимний отдых на водоеме требует особо строгого соблюдения правил безопасности.