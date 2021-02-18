За 1 марта в Луганской области вакцину от коронавируса получили всего 70 человек

За 1 марта в Луганской области вакцину от коронавируса получили всего 70 человекСегодня, 10:40
В Украине за 1 марта вакцинировали от коронавируса COVID-19 1764 человек. В Луганской области за сутки вакцину от коронавируса COVID-19 получили всего 70 человек. Всего вУкраине с начала кампании привито 4905 человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, все вакцинированные получили по одной дозе.
Количество прививок, проведенных в Украине за последние сутки:
- Винницкая область - 40 прививок;
- Волынская область - 100 прививок;
- Днепропетровская область - 70 прививок;
- Донецкая область - 180 прививок;
- Житомирская область - 109 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 36 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 70 прививок;
- Луганская область - 70 прививок;
- Львовская область - 70 прививок;
- г. Киев - 70 прививок;
- Николаевская область - 80 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Полтавская область - 100 прививок;
- Ровенская область - 20 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 40 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок;
- Черновицкая область - 79 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок