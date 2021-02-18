За 1 марта в Луганской области вакцину от коронавируса получили всего 70 человек

В Украине за 1 марта вакцинировали от коронавируса COVID-19 1764 человек. В Луганской области за сутки вакцину от коронавируса COVID-19 получили всего 70 человек. Всего вУкраине с начала кампании привито 4905 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, все вакцинированные получили по одной дозе.

Количество прививок, проведенных в Украине за последние сутки: