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В Луганской области выявлено 32 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

За 1 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 32 новых случая COVID-19. один человек умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 15019 заболевших COVID-19, умерли от осложнений коронавируса - 463 человека.

В Украине  1 марта диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 5336 заболевшим, госпитализировали 1410 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли 162 человека, выздоровели 5194 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Ивано-Франковской - 649, Черновицкой - 504, Винницкой - 453, Закарпатской - 438 областях. В Киеве выявлено 463 новых случая коронавируса.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 357 470 человек, из них 1 176 918 человек выздоровели, 26 212 - умерли.


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