За сутки на Донбассе 7 обстрелов и 9 раненых бойцов ВСУ

1 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Павлополя и Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Красногоровки российские террористы обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.