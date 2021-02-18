В Украине решили прививать общественных деятелей остатками вакцины против COVID-19 для популяризации

В Украине разрешили прививать общественных деятелей против COVID-19 для популяризации вакцинации в случаях, когда существуют остатки доз вакцин - соответствующий Приказ МЗ было утвержден сегодня, 1 марта.

Вакцина Covishield / AstraZeneca поставляется в Украину в багатодозних флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield / AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона, вакцина должна быть использованы в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады.

Повторное замораживание уже открытого флакона или использование его после истечений 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях, неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

С целью снижения рисков недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, согласно приказу, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д. рекомендуется вакцинировать в случаях, когда во время прививочной сессии против COVID-19: