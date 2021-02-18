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В Украине из-за коррупционных схем расформированы все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия

Вчера, 16:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине из-за коррупционных схем расформированы все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия. В полиции обещают перепроверить все личные дела владельцев оружия на законность получения разрешения.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято.

В Полиции заявили, что коррупционные схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия (охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и устройства для отстрела резиновых пуль) были выявлены в результате проверки Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которую проводили в течение полугода.

По словам Клименко, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские размещали в группах популярных мессенджеров.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы.

Сейчас внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

Уволены 4 сотрудника Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также освобождены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

1 марта Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

По словам главы полиции, сейчас завершается формирование нового подразделения по другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время его обещают представить обществу.
Все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований.


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