СБУ расследует более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины

Служба безопасности Украины открыла более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи Службы безопасности Украины открыли более 22,7 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время аннексии АР Крым и в районе проведения АТО/ООС.

Сообщается, что СБУ более семи лет документирует противоправные действия РФ, и многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии.

«Сообщено о подозрении почти 6 тыс. лицам, более 250 из которых — граждане Российской Федерации», — отмечается в сообщении.