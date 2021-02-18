Прокуратура подозревает эксчиновников «Укрэнерго» в разворовывании 380 млн гривень на строительстве подстанции в Кременной

Офисом Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшим начальнику департамента и главе тендерного комитета Государственного предприятия «Национальная энергетическая компания« Укрэнерго» по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица госпредприятия умышленно создали условия, которые привели к произвольному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции «Кременская» в Луганской области.

Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий.

Таким образом, в результате завышения предмета закупки и лишних расходов государственной компании «Укрэнерго» нанесен материальный ущерб на сумму более 380 млн грн, что является тяжкими последствиями.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управлением Национальной полиции Украины.



