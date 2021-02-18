Лисичанск получил нового начальника полиции

Сегодня Глава полиции Луганской области представил личному составу нового начальника полиции города Лисичанска - капитана Зазу Липартия.

- При поддержке наших коллег - руководителей ВЦА, прокуратуры, суда, Службы безопасности Украины, я уверен, что мы сможем свести к минимуму количество правонарушений как обще уголовного характера, так и служебных. Поэтому, поручаю вам в своей ежедневной работе руководствоваться Законом и строить работу подразделения с ориентацией на потребности общества, потому что доверие граждан - ваш единственный показатель в работе, - обращаясь к вновь назначенного руководителя полиции Лисичанска, отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Олег Григоров.

Общаясь с личным составом лисичанской полиции, начальник Главка направил сотрудников на слаженную и профессиональную работу, призвал совершенствовать свои знания и работать на благо украинского народа.

В декларации о доходах нового начальника полиции за 2019 год отсутствует информация о жилье и автомобилях. Единственный доход - зарплата в полиции.

Заза Липартия женат, воспитывает двоих сыновей.