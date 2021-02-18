Российские террористы пропустили через Счастье гуманитарный конвой

С 26 февраля российская сторона не пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории через КПВВ в Счастье. И лишь сегодня, 1 марта конвою удалось приехать в оккупированный Луганск с грузом для школ и больниц.

Как сообщили в представительстве делегации Украины в ТКГ по Донбьассу, около 11:30 конвой проследовал через пункт пропуска в Счастье.

Управление координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК 24 февраля отправило запрос на разрешение пересечения КПВВ «Счастье» конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

После обработки данного вопроса 25 февраля СЦКК направило представителям УКГВ ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ «Счастье».

В 09:40 26 февраля, транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ «Счастье».

В 13:50 российская сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза.

Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств к г.Северодонецк.

Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях неконтролируемой короновирусной эпидемии в оккупированных районах Луганской области.