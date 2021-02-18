NRC продолжает программу бесплатной правовой помощи переселенцам и жителям оккупированного Донбасса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в стране усложнила доступ к правосудию и бесплатной правовой помощи переселенцам в Украине и жителям оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и АР Крым. Обратиться к юристам лично стало довольно сложно, а для некоторых – совершенно невозможно.

Однако мы не желаем мириться с таким положением дел и хотим продолжать поддерживать должный уровень доступа к бесплатной правовой помощи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других лиц, пострадавших в результате конфликта на Востоке Украины.

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – международная, гуманитарная, неправительственная организация. Мы оказываем помощь, защищаем права и способствуем решению правовых вопросов ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

NRC является одним из крупнейших международных неправительственных поставщиков услуг по правовой помощи на Востоке Украины:

Доступ к пенсионным и социальным выплатам

Невыплаченная заработная плата, проблемы с трудовыми книжками, льготы при трудоустройстве ВПЛ

Получение свидетельства о рождении/смерти, которые произошли на неподконтрольной Правительству Украины территории

Получение и восстановление паспортной и другой документации, потерянной или поврежденной вследствие конфликта на Востоке Украины

Право собственности и использование земельных участков, получение наследства, приватизация, жилищные субсидии, ежемесячная адресная помощь ВПЛ, регистрация/ снятие с регистрации места проживания

Правовые вопросы регистрации ВПЛ

Процедуры пересечения линии соприкосновения

Другие вопросы, связанные с конфликтом на Востоке Украины и вынужденным перемещением

Обращайтесь по телефону «горячей» линии NRC: 0 800 302 007 (бесплатно со всех мобильных и стационарных телефонов по Украине), а также

Skype: Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога

Viber: 067 829 44 35

электронная почта для письменных консультаций: ua.icla@nrc.no

Также предлагаем вам заказать онлайн-консультацию или правовую помощь (составление юридической документации, исков и т.д.) через Zoom, Skype или Viber в выбранное и согласованное время или осуществить запрос на обратный звонок для получения консультации или правовой помощи по вашему вопросу: https://ee.humanitarianresponse.info/x/KCE55R9f

Информация об изменениях и обновлениях в законодательстве на Фейсбук: Норвезька рада у справах біженців в Україні – правова допомога https://www.facebook.com/ua.nrc.no