За неделю через КПВВ в Станице Луганской прошли 10791 человек

Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры в Луганской и Донецкой областях через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

В течение недели ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там увеличился на 15%. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию - 5299 человек, на контролируемую территорию - 5492 человек.

На КПВВ «Новотроицкое» интенсивность пассажиро-транспортного потока осталась на уровне прошлой недели. Всего, из-за блокирования оккупантами дорожного коридора, количество лиц, которые пересекли линию разграничения, является незначительной.

Так, через контрольный пункт последовали 209 граждан и 38 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 147 человек и 30 транспортных средств в направлении контролируемой территории.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

По приказу командующего объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Отметим, что для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.