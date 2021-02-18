28 февраля российские террористы 7 раз нарушили перемирие. Погиб украинский военный

28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области по позициям ВСУ у населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении было зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Также, вблизи Верхнеторецкого оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь.

Основной целью действий ЗФ ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

В нескольких случаях российские террористы обстреливали позиции ВСУ одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрел со стороны Украины.