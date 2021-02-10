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Луганская «Заря» победила донецкий «Шахтер» со счетом 1:0

Вчера, 19:45 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» в матче 16 тура украинской Премьер-лиги победила донецкий «Шахтер» со счетом 1:0. Последние 15 минут игры «Заря» провела в меньшинстве из-за удаления своего игрока.

Поединок команд из оккупированных городов прошел в Киеве на НСК «Олимпийский» в воскресенье 28 февраля.

Судили матч арбитриня Екатерина Монзуль (Харьков),  атакже ее ассистентки – Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киевская область) и 4-й арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Несмотря на зрелищный матч, оба тайма прошли безрезультатно. В луганской команде острыми моментами в первом тайме отметились Алахьяр и Виталий Вернидуб. Егор Назарин мог отметися голом, но вратарь донецкой команды отбил штрафной удар. Во втором тайме снова не удалось реализовать шанс на гол Алахьяру и Александру Гладкому 

Донецкая команда с первых минут атаковала - на шестой минуте удара Тайсона мяч попал в штангу, а еще через десять минут удар Тете взял вратарь «Зари» Никола Василь.

Во втором тайме у дончан отметились ударами Алан Патрик, Марлоса и Исмаили.

На 80-й минуте «Заря» остается в меньшинстве. Арбитриня Монзуль за фол Рейса на Жуниору Мораес сначала показывает футболисту «Зари» желтую карточку, а после просмотра ВАС удалила игрока луганчан.

Но оставшись в меньшинстве луганская «Заря вырвала победу на последней добавленной минуте к основному времени. Аллахьяр промчался по флангу в штрафную «Шахтера» и отдал голевой пас на Дмитрия Иванисеню, который расстрелял ворота Трубина — 0:1.

Итог матча: «Шахтёр» (Донецк) - «Заря» (Луганск) - 0:1 (0:0)


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Луганская «Заря» победила донецкий «Шахтер» со счетом 1:0 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня