На Донбассе за сутки 11 раненых

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

В Донецкой области поселок Водяное обстреляли из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское, где российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского российские террористы вели прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

В районе Каменки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным - из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарск противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.