В Луганской области 31 заболевший и трое умерших от COVID-19

В Луганской области за 25 февраля лабораторно подтвержден 31 новый случай COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк - 8, Кременской район - 7, Меловской - 1, Новоайдарский - 5, Новопсковский - 7, Попаснянский - 2, Старобельский - 1.

За все время исследований в Луганской области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 927 человек.

Из них выздоровели - 13754 (143 за последние сутки); лечатся - 713 (177 - стационарно, 536 - амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли трое жителей Северодонецка: 77-летний и 80-летний мужчины и 82-летняя женщина.

Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений вызванных COVID-19 умерло 460 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 февраля (09:00) в Украине 1 333 844 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 25 742 летальных, 1 163 555 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 8003 новых случая; летальных - 146; осуществлено 78264 тестирования; выздоровели 4244 человека.