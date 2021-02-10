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В Рубежном чуть не сгорел центральный рынок

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

26 февраля в 2:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании киоска по адресу: Рубежное, ул. Освободителей, ГП «Рубежанский рынок».

Прибыв на место происшествия, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области установили, что из-под двери двух киосков идет дым и видно пламя, существует угроза расположенным рядом сооружениям.

Пожар был локализован в 2:57 и ликвидирован в 3:33, травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара и обстоятельства выясняют специалисты.


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