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Группировки «Л-ДНР» выдвигают искусственные причины, чтобы продолжать блокировать пункты пропуска на Донбассе

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

Группировки «Л-ДНР» выдвигают искусственные причины, чтобы продолжать блокировать пункты пропуска на Донбассе и настраивать людей против Украины.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Дом».

Он отметил, что украинская сторона, как и обещала ранее, предоставила автобусы для перевозки людей через линию соприкосновения на Донбассе. С 07:40 24 февраля они стояли возле КПВВ «Счастье» и «Золотое» и были готовы отправиться в рейс, но НВФ снова не открыли пункты пропуска.

Кравчук подчеркнул, что в ТКГ пошли навстречу требованиям НВФ о перемещении не только людей, но и гуманитарных грузов.

«То есть Украина выполнила все требования, которые они ставили, хотя многие из этих требований просто надуманные. Но ради того, чтобы работали контрольно-пропускные пункты, мы шли на эти договоренности, на эти уступки», – сказал Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что настоящая цель НВФ – продолжать блокировать передвижение через пункты пропуска.

«Я с июля наблюдаю тенденцию, которая никогда не прекращалась, а именно – искать любые причины, любые предлоги, надуманные какие-то факты, не имеющие никакого отношения к контрольно-пропускным пунктам. Они их приводят только для того, чтобы искусственно создать причины, условия, при которых, по их мнению, невозможно осуществлять эту операцию. При чем самое неприятное, что против очевидных фактов обвиняют Украину», – сказал Кравчук.

Первый президент Украины добавил, что «пока будет такое настроение там, в ОРДЛО, пока будет такое настроение в Кремле, в России, а оно является решающим, в Трехсторонней контактной группе решать вопросы, касающиеся жизни людей и достижения мира, о чем-то договариваться – это невыполнимая задача».

Кравчук акцентировал, что сейчас не осталось никаких причин, по которым нельзя открыть КПВВ. К тому же, пункты пропуска соответствуют современным нормам и требованиям, и люди там могут получить помощь по различным жизненным вопросам.

«И при такой "любви" к народу, который, дескать, Украина обижает – неизвестно только как и каким способом – они делают все, чтобы людей настраивать против Украины», – заключил глава украинской делегации в ТКГ.


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