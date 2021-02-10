В Луганской области российские террористы обстреляли Жолобок

25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе — и из запрещенного вооружения.

В Луганской области боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе н. п. Жолобок.

Большинство обстрелов пришлось на Донецкую область, где из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели прицельный огонь неподалеку Лебединского.

Славное и Пески боевики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали наших воинов неприцельных выстрелов из ручного противотанкового, а у Шумов — станкового противотанкового гранатомета.

Для блокироания свободного пересечения гражданами КПВВ «Оленевка-Новотроицкое», накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник предпринял откровенных огневые и информационные провокации в районе Оленевки.