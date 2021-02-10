В Верховную Раду внесен на рассмотрение Закон о наказании сотрудничающих с российскими оккупантами коллаборационистов

24 февраля В Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты относительно уголовного наказания коллаборационной деятельности № 5143, № 5144.

Об этом сообщил член депутатской фракции «Слуга народа» Егор Чернев.

Законопроектом предусмотрено наказание за какую-либо публичную поддержку действий России против Украины, ее незаконных образований на временно оккупированных территориях АР Крым, Луганской и Донецкой областей, информационную пропаганду, добровольное занятие должностей в органах власти т. н. республик и оккупированного Крыма, оказание материальной помощи и финансирования военизированных формирований и другие действия, которые угрожают национальной безопасности государства.

Предусматривается ответственность лишением свободы на срок 10, 15 лет или пожизненное заключение или запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет, конфискация имущества.

Авторы законопроекта уже обозначили его ключевые пункты: Закон автоматически ограничивает участие преступников в избирательном процессе, то есть вводит запрет на вхождение в избирательные комиссии, быть наблюдателем или доверенным лицом; запрет на доступ к государственной тайне.

Также Закон вводит реальный механизм запрета политических партий, общественных или благотворительных объединений, профсоюзов и т. д., если их участники осуществляют коллаборационную деятельность и это установлено судом.