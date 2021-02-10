В Минреинтеграции выбрали получателей субвенции на жилье переселенцам в Луганской области

Состоялось первое в 2021 году заседание Комиссии по рассмотрению перечней объектов и мероприятий, которые могут реализовываться за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий, комиссией рассмотрено 52 предложения по объектам и мероприятий в 14 областях Украины, которые могут реализовываться за счет средств субвенции, из которых одобрено 36, принято с доработкой - 7 и отклонено 9 предложений. Впрочем, громады, чьи предложения не соответствовали критериям, имеют две недели на их доработку.

Решение комиссии позволит приобрести 127 объектов недвижимости площадью не менее 6073 кв м. Таким образом жилье смогут получить 412 внутренне перемещенных лиц в следующих местных громадах:

Луганская область: ВЦА г. Золотое и села Катериновка, Белолуцкий поселковый совет, Старобельский городской совет, Троицкий поселковый совет;

Донецкая область: Иллиновский сельсовет, Угледарский городской совет, Торецкий городской совет (в части приобретения жилья), Добропольский городской совет, Лиманский городской совет, Бахмутский городской совет, Авдеевский городской совет, Покровский городской совет, Краматорский городской совет;

Также проекты будут реализованы еще в 11 областях Украины:

Винницкая область: Тульчинский городской совет;

Днепропетровская область: Новопавловский сельсовет, Илларионовский поселковый совет, Перещепинский городской совет, Слобожанский поселковый совет, Павлоградский городской совет;

Житомирская область: Горщикивський сельсовет, Овруцкий городской совет;

Запорожская область: Берестовский сельсовет, Новобогдановский сельский совет; Ореховский городской совет, Бердянский городской совет, Приморский городской совет;

Ивано-Франковская область: Коломыйский городской совет;

Николаевская область: Первомайский городской совет, Веселиновский поселковый совет, Очаковский городской совет;

Полтавская область: Оржицкий поселковый совет;

Сумская область: Шосткинский городской совет;

Харьковская область: Первомайский городской совет;

Хмельницкая область: Волочиский городской совет, Городецкий городской совет;

Черниговская область: Бобровицкий городской совет, Городнянский городской совет.

Следующим шагом для выделения средств должно стать утверждение местными властями объемов софинансирования и сумм субвенции, передаваемые в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вынесение проекта распределения субвенции между местными бюджетами на рассмотрение Кабинета Министров Украины.