Подписан указ о призыве в 2021 году: Кто получит отсрочку и где будут служить украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году».

В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле-июле и в октябре-декабре.

В январе 2022 будут освобождены военные, которые были призваны в июле 2020 (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19).

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля-июня и в течение октября-декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и / или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Также, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть предоставлена ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) призывных комиссий.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 «О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности», введенного в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и других военных формирований срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.