Бизнес Луганской области перечислил в государственный бюджет более 124 млн гривень НДС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе 2021 юридические лица и физические лица-предприниматели региона перечислили в государственный бюджет 124,160 млн гривень налога на добавленную стоимость.

В ведомстве акцентировали внимание, что поступления НДС текущего года превысили объем поступлений за аналогичный период 2020 году на 15 млн 938 тыс. гривень или на 14,8 процентов.

По состоянию на 1 февраля текущего года в Главном управлении ГНС в Луганской области зарегистрировано 2397 плательщиков НДС, среди которых 2146 юридических лиц и 251 физическое лицо-предприниматель.