В Луганской области за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

За 24 февраля в Луганской области выявлено 47 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Днем ранее наибольшее количество заболевших (более половину всех случаев в области), было выявлено в Северодонецке.

Всего с начала пандемии в Луганской области COVID-19 был лабораторно подтвержден у 14896 заболевших. Умерли от осложнений - 457 человек.

В Украине 24 февраля диагноз COVID-19 подтвердили у 8147 человек, в больницу попали 2770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3889 человек.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Ивано-Франковской - 711, Житомирской - 711, Закарпатской - 654, Киеве - 652 и Винницкой областях - 639.

Резкий рост количества заболевших в Прикарпатье обусловлен массовым туристическим сезоном на Новогодние и Рождественские праздники. когда в этих областях правительство Зеленского разрешило функционирование горнолыжных курортов практически без карантинных ограничений.