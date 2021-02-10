Российские террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня. Задержан один российский боевик

24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили организовывать вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Южного и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания террорист легко ранил холодным оружием бойца ВСУ. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

Основной целью действий российско-оккупационных войск прошедшие сутки остается провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании российскими войсками манипуляций и искажения информации.