В Лисичанске из тайника террористов изъяли 8000 боеприпасов и мин

Оперативники Управления уголовного розыска, сотрудники полиции Лисичанска, взрывотехники ГУНП совместно с сотрудниками СБУ и специалистами ДСНС, при проверке оперативной информации, обнаружили тайник оружия и боеприпасов боевиков так называемой ЛНР. В общем из схрона было изъято более 8000 смертоносных предметов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, оперативники получили информацию о том, что в 2014 году боевики, используя труд незаконно задержанных граждан Украины - местных жителей, привезли и розгрузили средства поражения у заброшенного бомбоубежища завода РТИ в Лисичанске.

В дальнейшем, члены незаконных вооруженных формирований самостоятельно перенесли боеприпасы внутрь бомбоубежища, где спрятали в заранее подготовленные ниши в стене и затем замуровали их кирпичом.

Всего из тайника изъято: мины 82 мм, снаряды ВОГ различных модификаций, некоторые со следами переработки, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, РПГ различных модификаций, снаряды к РПГ и стартовые двигатели к ним, реактивный пехотный огнемет, тротиловые шашки, снаряды и патроны различных калибров.

По заключению взрывотехников и специалистов ДСНС, некоторые из обнаруженных боеприпасов перевозить нельзя, поэтому решается вопрос об их уничтожении на месте.