Жители оккупированного Луганска смогут дистанционно регистрировать рождение детей в Украине

Кабинет Министров Украины на своем заседании 24 февраля, одобрил проект постановления «О внесении изменений в Порядок предоставления комплексной услуги «еМалятко» для жителей временно оккупированных РФ территорий Украины - частей Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и Севастополя.

«Мы последовательно идем к цифровизации как можно большего количества услуг для внутренне перемещенных лиц и наших граждан, которые остаются в российской оккупации. Мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что они для нас важны, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина.

«ЕМалятко» даст возможность осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка, родившегося на временно оккупированной РФ территории Украины на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка путем взаимодействия Единого государственного реестра судебных решений и Единого государственного веб-портала электронных услуг «Действие», - подчеркнул вицепремьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников.

Поэтому, отныне жители временно оккупированных территорий смогут в дистанционном режиме через портал «Действие» предоставлять данные о рождении ребенка, а органы государственной регистрации актов гражданского состояния получат возможность вносить эту информацию в государственные реестры, чтобы избежать риска отсутсвия гражданства у ребенка.

Изменения в порядке предоставления комплексной услуги «еМалятко» были совместно разработаны Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерством цифровой трансформации, Министерством юстиции и Государственной судебной администрацией.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Украины Снавер Сейтхалилев сообщил об общей работу в направлении цифровизации других услуг для ВПО и жителей временно оккупированных территорий.

«еМалятко» - это комплексная онлайн-услуга для родителей новорожденных, которая включает в себя ряд государственных услуг, необходимых при рождении ребенка.