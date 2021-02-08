КПВВ в Луганской области получили медицинское оборудование от международных организаций

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции за финансирование от правительства Японии.

Чтобы обеспечить сотрудников КПВВ всем необходимым для реагирования на чрезвычайные ситуации, представители Международной организации по миграции передали Государственной пограничной службе Украины 5 дефибрилляторов, 25 комплектов для реанимации, 25 бесконтактных термометров и 5 цифровых тонометров общей стоимостью 51 тыс. Долларов США.

В частности, оборудование передано Луганскому и Краматорскому пограничным отрядам.

По словам Главы Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен, усилия организации направлены на непрерывное обеспечение гуманного и организованного передвижения людей через линию разграничения и удовлетворение сиюминутных потребностей пострадавшего от конфликта населения.

Помощь, оказываемая в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и областными администрациями - часть программы МОМ в Украине по реагированию на COVID-19.

Посол Японии в Украине Такаши Кура отметил, что Япония придает большое значение помощи жителям Донецкой и Луганской областей и с 2014 года активно участвует в проектах, реализуемых МОМ и другими агентствами ООН. Среди таких проектов - передача медицинского оборудования для местных больниц и КПВВ вдоль линии разграничения.

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что пограничники ежедневно обеспечивают пропуск граждан через линию разграничения предоставляя им необходимую помощь.

За 2020 год военнослужащие ГПСУ в контрольных пунктах въезда-выезда оформили проход почти 3 миллионов человек. Медицинское оборудование улучшит условия обеспечения КПВВ для оказания помощи людям, которым она требуется.