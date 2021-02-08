Украина в ООН: Работа ТКГ по Донбассу заблокирована Россией под разными предлогами

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Россию в бездействии по урегулированию агрессии на в Луганской и Донецкой областях во время специального заседания Генеральной ассамблеи ООН по Донбассу.

Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения Трехсторонней контактной группы.

По словам представителя Украины в ООН, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил «внушительный список шагов», которые готова сделать Украина для урегулирования конфликта на Донбассе мирными средствами.

«Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Россия отказывается доработать те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры относительно режима прекращения огня находятся под угрозой из-за провокаций России», — заявил он.

Также Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Луганской и Донецкой областей — с начала оккупации его части Россией на этих территориях назревает экологическая катастрофа.

Кислица напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды их шахты «Юнком», где советское правительство провело ядерный взрыв.

«В результате радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — добавил он.