» » Украина в ООН: Работа ТКГ по Донбассу заблокирована Россией под разными предлогами

Украина в ООН: Работа ТКГ по Донбассу заблокирована Россией под разными предлогами

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Россию в бездействии по урегулированию агрессии на в Луганской и Донецкой областях во время специального заседания Генеральной ассамблеи ООН по Донбассу.

Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения Трехсторонней контактной группы.

По словам представителя Украины в ООН, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил «внушительный список шагов», которые готова сделать Украина для урегулирования конфликта на Донбассе мирными средствами.

«Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Россия отказывается доработать те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры относительно режима прекращения огня находятся под угрозой из-за провокаций России», — заявил он.

Также Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Луганской и Донецкой областей — с начала оккупации его части Россией на этих территориях назревает экологическая катастрофа.

Кислица напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды их шахты «Юнком», где советское правительство провело ядерный взрыв.

«В результате радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — добавил он.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:44

Жители оккупированного Луганска смогут дистанционно регистрировать рождение детей в Украине

Сегодня, 12:50

КПВВ в Луганской области получили медицинское оборудование от международных организаций

Сегодня, 10:47

В Луганской области за 23 февраля подтвердили 51 случай COVID-19. Трое больных умерли

Сегодня, 10:11

Украина в ООН: Работа ТКГ по Донбассу заблокирована Россией под разными предлогами

Сегодня, 09:28

Российские террористы обстреляли поселок Золотое - погиб мирный житель

Вчера, 18:19

Парламент больше не нужен: Нардепы Зеленского сравняли в полномочиях исполняющих обязанности и министров

Вчера, 16:20

В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19

Вчера, 16:15

Проверка омбудсмена опять выявила неработающий пункт экспресс-тестирования COVID-19 на КПВВ «Каланчак»

Вчера, 15:43

Российская Федерация перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов

Вчера, 13:18

В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

Вчера, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Вчера, 11:57

Первая партия вакцин от коронавируса Covishield 23 февраля прибыла из Индии в Украину

Новости Украины:

Сегодня, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

Вчера, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Украина в ООН: Работа ТКГ по Донбассу заблокирована Россией под разными предлогами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня