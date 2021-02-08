Российские террористы обстреляли поселок Золотое - погиб мирный житель

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли поселок Золотое в Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов по окраинам поселка Золотое, а также осуществили дистанционное минирование окраин населенного пункта в районе улицы Вольная.

Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.

Собранные в полном объеме материалы будут направлены в СО СБУ Северодонецка для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК Украины - Террористический акт.