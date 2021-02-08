Парламент больше не нужен: Нардепы Зеленского сравняли в полномочиях исполняющих обязанности и министров

На внеочередном заседании парламентом 23 февраля нардепы рассматривали единственный законопроект — о восстановлении конкурсов на государственную службу с предложениями президента. Принятый нардепами документ в значительной степени искажает баланс ветвей власти в Украине и несет угрозы демократии.

Закон, которым планировалост реформировать государственную службу и восстановить конкурсы, фактически устраняет Верховную раду и депутатское большинство от назначения исполнительной власти.

По мнению Центра спільних дій, Кабинет Министров теперь сможет действовать без согласования нардепов, а нардепы не смогут уволить и. о. министра. Это может привести к новым политическим кризисам.

Что меняет принятый закон:

— предоставляет исполняющим обязанности министра все полномочия, которые может осуществлять министр

Государственные служащие получают:

Чиновники категории «А» защиту от произвольного увольнения вновь назначенными Кабмином, министрами, руководителями центральных органов исполнительной власти в течение четырех месяцев со дня их назначения

прекращение «карантинных» конкурсов на государственную службу, восстанавливает конкурсы в течение шести месяцев со дня принятия закона

ограничивает «карантинным» государственным служащим срок пребывания на должностях на время конкурса, но не более девяти месяцев со дня принятия закона

лицам, достигшим 65-летнего возраста, исключает работу на государственной службе.

Что не так с законом?

Кабмин сможет самостоятельно формировать свой состав без согласования с парламентом. И.о. министров получают все полномочия министра, что избавит Кабмин необходимости взаимодействовать с парламентом по этому вопросу, так как в соответствии с Конституцией, именно парламент должен назначать министров.

Принятый проект позволяет правительству не выполнять требования Конституции и Верховная Рада не сможет качественно контролировать правительство, поскольку не будет влиять на его состав.

Основными задачами парламента в демократических странах является формирование правительства и контроль за реализацией законов.

Но в Украине теперь правительство перестанет быть подотчетным гражданам страны и избирателям.

Кабмин сможет назначать нового и. о. с полномочиями министра чуть не каждый день. В случае провала правительственной политики, будет некого привлечь к политической ответственности, взаимодействие между министрами и нардепами будет еще хуже, что будет способствовать конфликтам между Кабмином и Верховной Радой.

Кто поддержал узурпацию власти: фракция «Слуга народа» (226), группы «За будущее» (18) и «Доверие» (17).

Принцип сдержек и противовесов, который якобы защищает Зеленский, не означает, что каждая ветвь власти является абсолютно независимой от других.

Ни одна ветвь власти не имеет излишне перетягивать одеяло на себя согласно Конституции, задачей парламента является формирование и контроль правительства. Парламент лишают его же полномочий неконституционным способом.