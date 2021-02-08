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В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19

Вчера, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

За 22 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных.

География выявленных заболеваний:
Лисичанск - 9, Рубежное - 4, Северодонецк - 20, Кременской район - 1, Новоайдарский - 5, Новопсковский - 3, Попаснянский - 1, Сватовский - 1, Троицкий - 3.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 798 человек.

Из них выздоровели - 13535 (129 за последние сутки); лечатся - 813 (166 - стационарно, 647 - амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 550 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели - 516.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 11,6%.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Лисичанска, 84-летний мужчина из Северодонецка и 62-летний мужчина с Попаснянского района.
Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений вызванных коронавирусом умерло 450 человек.


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