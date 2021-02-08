Проверка омбудсмена опять выявила неработающий пункт экспресс-тестирования COVID-19 на КПВВ «Каланчак»

В общественную приемную Уполномоченного в АР Крым и г. Севастополе поступило очередное обращение от возмущенных граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территории АР Крым.

Граждане хотели воспользоваться возможностью пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARC-CoV-2 в сервисной зоне КПВВ «Каланчак» Каланчацкого района Херсонской области, однако не смогли этого сделать.

В результате мониторинга было установлено, что пункт тестирования не работает, а двери в помещение Центра предоставления административных услуг Чаплынского поселкового совета закрыты.

На окне ЦНАП размещено объявление, в котором предлагается для проведения экспресс-теста на COVID-19 обратиться в кабинет обсервации №24 (переулок Заречный, 14 в пгт Каланчак).

С учетом того, что между КПВВ «Каланчак» и пгт Каланчак отсутствует транспортное сообщение, люди вынуждены искать перевозчиков и дополнительно нести финансовые затраты.

По словам представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и г. Севастополя Ирина Веригина, во время мониторингового визита в начале февраля работники Офиса омбудсмена также фиксировали, что пункт тестирования не работал.

«Были подготовлены соответствующие письма реагирования к Херсонской областной государственной администрации, ведь согласно постановлению Кабинета Министров Украины именно они должны обеспечивать функционирование пункта экспресс-тестирования.

Кроме этого, вызывает беспокойство тот факт, что Центр предоставления административных услуг Чаплынской поселкового совета также был закрыт и не работал, а территория сервисной зоны очень засорена, на что работниками Офиса омбудсмена постоянно обращалось внимание», - отметила представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Ирина Веригина.