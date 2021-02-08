Российская Федерация перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов

Gо информации Главного управления разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

Как сообщила на брифинге спикер Минобороны Мария Сальник, с начала февраля 2021 года на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезли более двух тысяч тонн топлива.

В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

«Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыл сводный снайперский подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства», — добавила Сальник.