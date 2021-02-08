» » В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Луганскую область ожидает до 17-21 градусов мороза и небольшой снег.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, коммунальщики делают все необходимое для того, чтобы обеспечить проезд в полном объеме и избежать ограничений движения на автодорогах Луганской области.

Сегодня, после ночного дождя и резкого похолодания, на автодорогах области наблюдается гололед, выполняются работы по очистке снега, обработки противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

На ближайшие несколько дней по Луганской области ожидается ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Видимость хорошая 8-10 км слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью д 12-17 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.

По городу Северодонецк - Ясно. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 14-16 градусов мороза, днем ​​8-10 градусов мороза.

По городу Луганск - Ясно. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днем ​​9-11 градусов мороза.

Прогноз погоды по области на 24 - 27 февраля 2021

24.02.2021 - Ясно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-17 м / с. Температура ночью 16-21 градусов мороза, днем 7-12 градусов мороза.

25.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

26.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

27.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:18

В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

Сегодня, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

Сегодня, 11:57

Первая партия вакцин от коронавируса Covishield 23 февраля прибыла из Индии в Украину

Сегодня, 10:58

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford AstraZeneca против COVID-19

Сегодня, 10:52

Генпрокурорка Венедиктова рассказала в чем обвиняют ТОП-руководителей «Приватбанка»

Сегодня, 10:20

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий

Сегодня, 09:46

За сутки российские террористы убили двух украинских военных и еще трое - ранены

Вчера, 14:04

Российские террористы завербовали двух чиновниц в Луганской области

Вчера, 11:43

Зеленский хочет «серьезный» аэропорт между Луганской и Донецкой областями

Вчера, 11:05

За неделю КПВВ в Станице Луганской пересекли почти 10 тысяч граждан

Вчера, 10:47

Бывшие пленники Кремля создали платформу «Звільнення в’язнів»

Вчера, 10:15

За выходные 9 обстрелов на Донбассе: Артиллерия, минометы и снайперские группы

Новости Украины:

Сегодня, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

17-02-2021, 12:57

ГБР обвинило руководителя ГУ ДСНС в серии пожаров в Одессе

16-02-2021, 22:08

В Киеве оштрафовали 47 предпринимателей за неубранный снег и сосульки

11-02-2021, 10:40

Из-за снегопада в Киеве закрыли школы и детские садики на 2 дня

11-02-2021, 10:36

В Одессе с 12 февраля объявлено штормовое предупреждение - ураганный ветер и снег с морозом

10-02-2021, 22:14

Экс-главу Затокского поссовета Юрия Чередниченко заключили под домашний арест из-за угроз судье

10-02-2021, 15:37

Рейдеры, подделка реестров и VIP-давление: Как пытались отобрать рынок Столичный

8-02-2021, 13:54

В Житомирской области из-за снегопада ограничили движение грузовиков

8-02-2021, 11:51

В Киеве 8 февраля ограничат въезд грузовиков в черту города

8-02-2021, 11:47

В Карпатах намело больше метра снега

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Прогноз погоды по Луганской области на 24 - 27 февраля 2021 года