В Луганской области зима напоследок грозит морозами до -21 градуса. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Луганскую область ожидает до 17-21 градусов мороза и небольшой снег.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, коммунальщики делают все необходимое для того, чтобы обеспечить проезд в полном объеме и избежать ограничений движения на автодорогах Луганской области.

Сегодня, после ночного дождя и резкого похолодания, на автодорогах области наблюдается гололед, выполняются работы по очистке снега, обработки противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

На ближайшие несколько дней по Луганской области ожидается ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Видимость хорошая 8-10 км слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью д 12-17 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.

По городу Северодонецк - Ясно. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 14-16 градусов мороза, днем ​​8-10 градусов мороза.

По городу Луганск - Ясно. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем без осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днем ​​9-11 градусов мороза.

Прогноз погоды по области на 24 - 27 февраля 2021

24.02.2021 - Ясно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-17 м / с. Температура ночью 16-21 градусов мороза, днем 7-12 градусов мороза.

25.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

26.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

27.02.2021 - Ясно. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.