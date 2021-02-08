Генпрокурорка Венедиктова рассказала в чем обвиняют ТОП-руководителей «Приватбанка»

22 февраля 2021 года Генеральной прокуроркой Украины согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам ПАО КБ «Приватбанк» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления «ПриватБанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где экс-чиновник был задержан.

Бывшему председателю правления банка и начальнице департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первой заместительницы председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных банка, осознавая, что ПАО КБ «Приватбанк», с учетом позиции владельцев, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

План заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», которым установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, не являются текущими рыночными условиями.

Для прикрытия растраты денежных средств «Приватбанка» трое руководителей решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное «задним числом», и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения «о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США» с 2013 года.